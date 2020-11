Covid, casi in una classe della Colozza. Scatta la quarantena

Una classe intera della scuola media Colozza di Campobasso è stata posta in quarantena a causa di alcuni casi di positività al Covid che si sono verificati tra gli alunni della classe. A prendere la decisione è stato il dirigente scolastico che quindi ha disposto la didattica a distanza per gli alunni della 3B della scuola media Colozza. Adesso l’Asrem si occuperà della ricostruzione della catena dei contatti per evitare la diffusione ulteriore del virus e procederà con i tamponi ai contatti diretti degli studenti.