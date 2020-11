Covid, Caporicci: “In paese 13 persone positive tutte di cluster già individuati”

Sono 13 le persone positive in totale a Portocannone. E’ questa la comunicazione del sindaco Giuseppe Caporicci dopo il bollettino diramato ieri, 9 novembre, dall’Asrem. Caporicci ha voluto sgomberare il campo da alcune notizie che stavano circolando secondo le quali ci sarebbero state alcune nuove positività nel Comune bassomolisano. “Attualmente per quanto riguarda il nostro Comune, si contano in totale 13 persone positive al virus, di cui 12 già da giorni in isolamento domiciliare ed una ricoverata in ospedale, tutti facenti parte dei Cluster già individuati e comunicati, ai quali si è aggiunti il soggetto che è stato ricoverato per la compresenza di pregresse patologie. La situazione è sotto stretto controllo delle autorità sanitarie ed al momento non si ravvisano rischi di diffusione incontrollata della malattia. Come di consueto, seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’argomento”.