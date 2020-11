Covid, Caporicci: “Ecco i nostri numeri”. Apprensione per i tamponi rapidi positivi

E’ stata segnalata all’Asrem la “presenza di alcune errate segnalazioni del numero dei pazienti positivi pubblicati sulla pagina dedicata all’emergenza che hanno creato preoccupazione tra la popolazione”. E’ quanto affermato dal sindaco di Porticannone, Giuseppe Caporicci. “Il bollettino di ieri, 13 novembre, segnala un nuovo caso di contagio da Covid 19: trattasi di soggetto già in isolamento fiduciario del quale si attende esito del tampone eseguito su famigliare convivente. Sul fronte dei guariti oggi possiamo finalmente ufficializzare l’uscita dal regime di isolamento fiduciario di un intero nucleo famigliare di sette persone, i cui tamponi di controllo sono risultati tutti negativi. Al momento quindi per quanto riguarda il Comune di Portocannone, contiamo un numero complessivo di sette (7) pazienti positivi tutti asintomatici o paucisintomatici. Con l’occasione si porta a conoscenza della Cittadinanza che oggi stesso si è provveduto a segnalare formalmente ai competenti uffici dell’Asrem la presenza di alcune errate segnalazioni del numero dei pazienti positivi pubblicati sulla pagina dedicata all’emergenza Covid, che hanno comprensibilmente creato preoccupazione nella popolazione, alimentata anche in alcuni casi dalla diffusione irresponsabile di numeri buttati a caso senza alcuna evidenza o riscontro ufficiale; a tale proposito si ricorda a tutti gli utenti dei social, e non solo, che la diffusione di notizie false e atte ad annunziare pericoli inesistenti, può configurare la fattispecie del reato di procurato allarme (art. 658 del Codice penale), illecito procedibile d’ufficio, con tutte le conseguenze del caso. Ad ogni modo, dalla prossima settimana, oltre ai frequenti aggiornamenti diffusi attraverso la pagina FB del gruppo di maggioranza, verrà pubblicato sulla home page dell’Ente un report settimanale che, con le opportune garanzie di rispetto della privacy, fornisca in modo accessibile a tutti e con la massima trasparenza il dato complessivo dei pazienti positivi, con la finalità di evitare il rincorrersi di voci e dicerie senza fondamento che non giovano affatto a questo momento particolarmente difficile della vita sociale della Comunità. Per quanto riguarda infine i diversi tamponi rapidi effettuati da nostri concittadini e risultati positivi, vicenda sulla quale stamattina (ieri, ndr) sono circolate notizie di ogni genere, si rende noto che la situazione di criticità è stata messa a conoscenza del Dipartimento Igiene e Prevenzione dell’Asrem sia da parte dei Medici di base sia da parte dell’Amministrazione Comunale e che sono in corso le prenotazioni dei tamponi oro-faringei i cui esiti, si ricorda, sono gli unici a rappresentare un dato ufficiale sulla presenza o meno del virus. La situazione di incremento dei contagi sia a livello locale che a livello nazionale, dovrebbe indurre tutti al rigoroso rispetto delle norme di prevenzione ormai enunciate con cadenza quasi quotidiana; a distanza di otto mesi dall’inizio della pandemia sembra ripetitivo doverlo ribadire ancora ma è evidente che questa situazione si potrà superare solo se ciascuno di noi farà la propria parte salvaguardando sé stesso oltre che gli altri”.