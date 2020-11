Covid, Caporicci: “Attenzione a rispettare le norme”

Da una parte i cinque casi di positivitá e dall’altro la commemorazione dei defunti con l’appello ad osservare tutte le disposizioni contenute nel nuovo DPCM per evitare nuovi casi di contagio. È questo l’appello del sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci. “L’Asrem ci ha notificato la positività al Covid 19 di tre nostri Concittadini, due dei quali provenienti da Cluster noto comunicato nella serata di ieri e che contava un unico contagiato, ed uno da nuovo Cluster.

Attualmente quindi sono cinque i casi di positività in paese, già tutti in isolamento, alcuni in situazioni di totale asintomaticità, altri con lievi sintomi.

Il dipartimento Igiene e Prevenzione della ASREM è già al lavoro per la ricostruzione della catena dei contatti dei soggetti positivi.

A tutte le persone coinvolte, ed alle loro famiglie, va la solidarietà dell’intera Comunità e l’augurio della più pronta guarigione.

La situazione, pur con le evidenti problematiche legate all’aumento dei casi, è quindi al momento sotto controllo, non ravvisandosi rischi di diffusione incontrollata del virus.

Si raccomanda tuttavia ancora una volta lo scrupoloso rispetto delle ormai note regole di prevenzione :

1) indossare SEMPRE la mascherina quando si esce di casa

2) igienizzare con frequenza le mani

3) evitare assembramenti e rispettare le distanze interpersonali.

In particolare, in occasione della Commemorazione dei Defunti, si invita la Cittadinanza al massimo rispetto delle predette norme di prevenzione ed a comportamenti improntati alla prudenza ed al senso di responsabilità , anche durante le visite al Cimitero Comunale, che resterà in questi giorni regolarmente aperto con i consueti orari di apertura e chiusura”.