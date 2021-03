Covid, Calenda “Vaccinare anche gli educatori per l’infanzia e i corsisti del corso Tfa”

La campagna vaccinale in Molise sta procedendo seguendo l’iter dettato dalle linee guida ministeriali, nel contempo, però giungono all’ indirizzo del Vice Presidente del Consiglio regionale, Filomena Calenda, numerose istanze di chiarimento in merito alla campagna di vaccinazione anti-Covid 19. Nello specifico, in queste ore, sono state portate alla sua attenzione le richieste degli educatori per l’infanzia e quelle dei corsisti del corso TFA Sostegno V Classe presso l’Università del Molise, i quali non rientrerebbero, secondo le direttive, negli elenchi degli aventi diritto nella fase attuale di somministrazione delle dosi di vaccino. Per questo il Vice Presidente del Consiglio ha inteso presentare, al Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, un’interrogazione se ritiene sollecitare o suggerire alla struttura commissariale l’inserimento, negli elenchi in vigore, degli educatori per l’infanzia e i corsisti del corso Tfa sostegno della V classe presso l’Unimol, i quali frequentano quotidianamente gli ambienti scolastici e universitari. “Stiamo tutti vivendo momenti di estrema contingenza – questo il commento del Vice Presidente del Consiglio regionale Filomena Calenda – il virus corre veloce e c’è necessità di raggiungere in tempi rapidissimi l’immunità di gregge. Le varianti che circolano anche in Molise preoccupano moltissimo e per questo dobbiamo tutelare tutte le persone fragili e quanti convivono con tutti loro. Non possiamo – conclude la Calenda – permetterci di correre dietro al virus, è evidente che ha molte chances di sopravvivenza, ma dobbiamo a tutti i costi vincere noi e per fare questo è necessario adottare sempre le misure di distanziamento sociale, utilizzare le mascherine, igienizzare le mani , ma soprattutto vaccinare tutta la popolazione in tempi certi e rapidi. Solo così ce la faremo”.