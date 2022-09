Covid, calano i contagi e scende anche il numero dei ricoverati

Cala, rispetto a ieri, il numero dei nuovi contagi sul fronte del Covid in Molise dove oggi 24 settembre 2022 si registrano 88 positivi. Non è confortante il dato secondo il quale non ci sono guariti in giornata, mentre fa ben sperare il fatto che ci siano due dimissioni dal reparto di Malattie Infettive

I morti totali in Molise per Covid sono 678.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

I ricoverati sono 7, tutti in Malattie Infettive

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 7 ricoverati, 2 non sono vaccinati, uno ha la prima dose, uno seconda dose e 3 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 88 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 469 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 18,7%

I nuovi casi (88) sono: