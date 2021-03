Covid, calano i contagi come ogni lunedì: ancora 2 decessi e 7 nuovi ricoveri

Come ogni lunedì il bollettino dell’Asrem fa segnare una sorta di “tregua”, complice anche lo scarso numero di tamponi processati. Quello che non accenna a calare è il numero dei ricoverati, che anche oggi sono troppi.

I decessi di giornata sono due: non ce l’hanno fatta una donna di 73 anni di Montemitro che era ricoverata in terapia intensiva e un uomo di 87 anni di Termoli che si trovava in malattie infettive.

I nuovi ricoverati sono 7, mentre in tre sono stati dimessi. Pertanto i ricoveri totali negli ospedali molisani sono 113, di cui 77 al Cardarelli (63 in malattie infettive e 14 in terapia intensiva), 16 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 11 si trovano al Gemelli Molise e 9 al Neuromed (5 in terapia intensiva e 4 in sub intensiva).

I nuovi positivi sono 19 su 481 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che scende al 3,9 (ieri era schizzata al 18).

I nuovi positivi (19) sono:

1 Bonefro

1 Busso

3 Campobasso

1 Colletorto

1 Guglionesi

1 Isernia

1 Macchiagodena

1 Mafalda

1 Montaquila

1 Montenero

1 San Martino in Pensilis

2 Santa Croce di Magliano

1 Termoli

2 Trivento

1 Venafro.

Oggi si registrano 62 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1699, mentre i totali da inizio emergenza sono 10756.

I guariti sono saliti a 8680, i decessi a 354.

In isolamento si trovano 2553 cittadini.