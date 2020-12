Covid, cala la percentuale di positivi: sono 29 i contagi, ma ci sono 8 nuovi ricoveri. Due decessi e 328 guariti

Giornata in chiaroscuro quella odierna per quel che concerne l’emergenza Covid in Molise. Se i nuovi positivi confermano il trend basso, si registra oggi, martedì 22 dicembre, un gran numero di ricoverati: sono 8, infatti, i nuovi ospedalizzati, tutti nel reparto di malattie infettive. Per fortuna si registrano anche 8 dimessi dal Cardarelli. I decessi di giornata sono 2: non ce l’hanno fatta una donna di 91 anni di Portocannone, ricoverata in malattie infettive e una donna di 63 anni di Termoli che si trovava in terapia intensiva. Il totale dei decessi è arrivato a 177.

I positivi di giornata sono 29 su un totale di 703 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che scende al 4,1%.

Sono stati effettuati anche 101 tamponi antigenici e solo due di questi sono risultati positivi: per loro si attende la conferma dal tampone molecolare.

Il totale dei ricoverati è di 60, di cui 53 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva.

Anche oggi si registra un elevato numero di guariti: sono 328 i cittadini che hanno superato la malattia.

I nuovi positivi (29) sono:

3 Bojano

8 Campobasso

3 Campomarino

1 Isernia

1 Macchiagodena

1 Mafalda

1 Montaquila

1 Montenero di Bisaccia

1 Petacciato

1 San Martino in Pensilis

1 Sant’Elia a Pianisi

3 Tavenna

3 Termoli

1 Trivento

Gli attualmente positivi scendono a 2277, mentre i totali da inizio emergenza sono 6170.

I guariti salgono a 3716, i decessi sono 177.

In isolamento si trovano 2686 cittadini.