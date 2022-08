Covid, cala la percentuale dei positivi. 5 dimessi, due i pazienti in Terapia Intensiva

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 13 agosto, non si registrano per fortuna decessi, mentre sono ben 5 i pazienti dimessi tutti da Malattie Infettive a fronte di un nuovo ricovero, un paziente di Roccavivara. Mentre un altro paziente purtroppo si è aggravato ed è stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo sono 659.

SITUAZIONE AL CARDARELLI



Cinque i dimessi di giornata e per tanto i ricoverati totali scendono a 19, di cui 17 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 19 ricoverati, 4 non sono vaccinati, 1 ha dose unica e 14 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 169 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1341 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che cala al 12,6%. Il numero degli attualmente positivi è 6.113. Non si registrano GUARITI

I nuovi casi (169) sono: