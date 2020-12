Covid, cala il numero dei contagi: 36 su 658 tamponi processati. Due decessi

Un bollettino Covid meno grave rispetto a quelli dei giorni passati perché registra “solo” 36 positivi in più su un totale di tamponi processati che è di 658: il che si traduce in un abbassamento al 5% sul totale. Si evidenziano comunque due decessi, si tratta di un 90enne di Termoli e un 93enne di Campodipietra, entrambi ricoverati nel reparto di Malattie Infettive.

66 il totale delle persone in degenza al Cardarelli: 56 in Malattie Infettive e 10 in Terapia Intensiva. Il numero degli attualmente positivi in Molise sale a 2774. Mentre la somma delle persone decedute per patologie legate al Covid è di 135.



Ecco il dettaglio degli ultimi contagi:



1 AGNONE

5 BOJANO

2 CAMPOBASSO 2 CAMPODIPIETRA

2 CAMPOMARINO 1 FERRAZZANO

2 ISERNIA

1 MONACILIONI 1 MONTAGANO

1 MONTAQUILA

1 PALATA

2 POZZILLI

1 ROCCAMANDOLFI 1 SAN GIULIANO DEL SANNIO

2 SAN POLO MATESE 1 SANTA CROCE DI MAGLIANO

5 TERMOLI 2 TRIVENTO

3 VENAFRO