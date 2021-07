Covid, cabina di regia: «Dal 5 agosto green pass per palestre, cinema e ristoranti»

Emergenza Coronavirus e variante Delta: il decreto legge sarà varo nelle prossime ore ma il programma illustrato oggi, giovedì 22 luglio, in cabina di regia col premier Draghi, non dovrebbe subire delle sostanziali variazioni per quel che riguarda i seguenti punti: green pass dal 5 agosto per accedere a bar e ristoranti, ma solo se si mangia e beve al chiuso seduti al tavolo, palestre, cinema, teatri, musei, stadi e palazzetti per eventi sportivi o concerti. Per averlo basterà una sola dose o il tampone negativo. Restano alcuni nodi da sciogliere e le posizioni dei partiti non coincidono. Anche se il Pass varrà dal 5 agosto, il decreto dovrebbe entrare in vigore già dal 23 luglio per evitare che con i parametri attualmente in vigore alcune regioni passino in giallo. Le discoteche resteranno chiuse, anche in zona bianca. Il limite tra la zona bianca e la zona gialla sarà stabilito dalla percentuale di occupazione dei posti letto disponibili che si aggiunge al criterio dell’incidenza che resta fissato in 50 casi ogni 100 mila abitanti. L’indicazione della cabina di regia è fissare il limite al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti ordinari. Le Regioni avevano chiesto il 20% di terapie intensive, il Cts aveva dato orientamento per una soglia del 5%. Quella del governo sarebbe una scelta di mediazione.