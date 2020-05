Covid, buone notizie: solo 2 positivi e ben 10 guariti. Salgono, però, i ricoverati

Anche nella giornata odierna il consueto bollettino dell’Asrem è caratterizzato da luci e ombre. Le buone notizie riguardano il fatto che su ben 441 tamponi processati, sono risultati solo 2 nuovi positivi, 1 di Termoli e 1 di Guglionesi. Altra buona notizia riguarda il gran numero di guariti che sono ben 10:

2 di Campobasso

4 Termoli

1 Venafro

1 Poggio Sannita

1 Montenero

1 Campolieto

Le brutte notizie, invece, riguardano i nuovi ricoveri che tornano a salire in modo sensibile: ci sono altre 3 persone finite in malattie infettive, 2 di Campobasso, e riguardano il cluster Rom, e 1 di Termoli. Anche in quest’ultimo caso si tratta di un Rom che sarebbe legato al cluster già noto di Termoli, ma non è escluso, secondo fonti Asrem, che abbia partecipato all’ormai famigerato saluto al defunto di Campobasso.

Pertanto i ricoverati salgono a 13, 11 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi scendono a 216, mentre i totali da inizio emergenza sono 411 su un totale di 10892 tamponi processati. Il cluster Rom resta fermo a 90.

I tamponi sulla comunità Rom, composta da circa 250 persone, sono stati ultimati. Il monitoraggio ovviamente continuerà per via della circostanza che qualcuno possa comunque positivizzarsi anche successivamente.