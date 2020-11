Covid, buone notizie da Montenero: 3 i guariti

“Ieri abbiamo ricevuto nuove comunicazioni dall’Asrem, che ci danno finalmente qualche buona notizia: tre monteneresi risultano infatti guariti dal Covid-19”. A renderlo noto puntualmente sulla pagina Facebook del comune è stato il sindaco, Simona Contucci. “Si tratta ovviamente di una bellissima notizia, che ci fa ben sperare anche per gli altri concittadini che stanno ancora combattendo contro il Coronavirus. Rivolgo un sentito augurio ai diretti interessati e alle rispettive famiglie, affinché possano recuperare presto tutte le energie fisiche e psicologiche spese per affrontare questi momenti difficili, con la raccomandazione sempre valida di adottare la massima prudenza nei rapporti interpersonali. Informo infine che data la mole crescente di esami diagnostici di varia natura realizzati da molti monteneresi presso ambulatori privati, per rilevare l’eventuale contagio da Covid-19, è più che mai auspicabile informare prontamente la sottoscritta nel caso in cui ci dovesse essere un risultato positivo, al fine di avere un quadro più realistico possibile della mappa dei contagi in paese, oltre che per ricostruire velocemente la catena dei contatti; a questo proposito potete contattarmi al n. 339.20.23.038.In questa emergenza è richiesto l’impegno e il buon senso di tutti noi. Ringrazio quindi in anticipo per questa fondamentale collaborazione”.