Covid, Bregantini alla politica: “Basta litigare, si affrontino i problemi”

In un’ampia intervista rilasciata al quotidiano Avvenire, il vescovo di Campobasso Bregantini è intervenuto in merito all’emergenza Covid in Molise.

“Vogliamo essere informati su cosa intende fare la Regione, – ha dichiarato Bregantini – chiediamo una comunicazione corretta e puntuale. Noi vescovi avevamo presentato un progetto che non è stato ascoltato: che la Regione abbia le idee chiare, i responsabili non litighino scaricandosi le colpe, e si affrontino i problemi strutturali e organizzativi”.

“Chi ci governa – ha detto ancora il Vescovo di Campobasos – ascolti la gente sulla sanità molisana offrendo un indirizzo chiaro su dove si vuole arrivare. Una sola parola deve uscire, chiara e tonda, per dare risposte alle nostre comunità. Non è possibile litigare tutti i giorni, è uno scandalo che va contro il bene del Molise, perché la gran parte dei problemi denunciati non sono casi singoli.”