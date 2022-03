Covid, boom di contagi: 451 casi e il tasso di positività è al 18,2%

Tre ricoveri al Cardarelli, nessun paziente dimesso. I guariti di giornata sono 355

Boom di casi in Molise: 451 nelle ultime 24 ore.

Ancora in salita la curva del contagio, resta alto anche il tasso di positività che si attesta al 18%.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, giovedì 17 marzo, si registra un decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 89 anni di Acquaviva Collecroce, che era ricoverato nel reparto Anziano Fragile.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 583.

Situazione al Cardarelli

Non ci sono trasferimenti, ma si registrano 3 nuovi ricoveri: pazienti di Castelpetroso, Torella del Sannio e Guardialfiera si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Non ci sono dimessi, pertanto i ricoverati totali salgono a 22, di cui 6 in Malattie Infettive, 15 nel reparto “anziano fragile” e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 451 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2483 tamponi processati.

I nuovi casi:

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 22 ricoverati, 2 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 4 hanno due dosi e 15 hanno tre dosi.

Sono 355 i guariti di oggi e pertanto il numero degli attualmente positivi è di 6690. I totali da inizio emergenza sono 43.931. I guariti totali sono 36344, i decessi 583.