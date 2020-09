Sette positivi in più e un deceduto. Il bollettino Asrem di questa sera (26 settembre) sarebbe da dimenticare se non fosse vero. Un secondo caso a Toro, 1 a Venafro, 3 a Campomarino, 1 a San Martino in Pensilis, 1 a Portocannone. Tutti cluster noti. Le persone ricoverate sono 3: due in Malattie infettive e una in Terapia Intensiva.