Covid: bollettino amaro. 4 positivi in più e un ricovero in Terapia Intensiva

Bollettino Covid “amaro” quello diramato questa sera (12 settembre) dalla Asrem perché ci sono 4 positivi in più rispetto a ieri su 332 tamponi processati nella giornata di oggi: 1 a Mirabello Sannitico (ricoverato in Terapia Intensiva); 2 a Campobasso entrambi rientrati dalla Sardegna e 1 a Venafro, una positività risultata in seguito alla richiesta del medico curante. Risale a 95 il numero degli attualmente positivi al Covid in Molise.