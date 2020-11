Covid, bimba positiva alla Principe di Piemonte. Classe in didattica a distanza

Sono stati rimandati a casa e posti in didattica a distanza i bambini di una classe della scuola elementare Principe di Piemonte di Termoli dove, questa mattina, 12 novembre, c’è stata la positività di una bambina. L’alunna, stando a quanto si apprende, non andava a scuola da una settimana ed è stata sottoposta a tampone per il Covid-19 risultato positivo. Assieme a lei sarebbe risultata positiva anche tutta la sua famiglia. Come secondo le regole del Ministero dell’Istruzione i compagni di classe della bambina sono stati fatti uscire e posti in didattica a distanza in attesa di poter fare il tampone di tracciamento.