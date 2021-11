Covid, bimba di 4 anni dal Cardarelli a Napoli. Allarme contagi a Guglionesi

Trasferita alla Federico II dove c’è un centro specializzato Covid per bambini

E’ stata trasferita prima al Cardarelli di Campobasso e successivamente alla Federico II di Napoli in via precauzionale una bimba di 4 anni di Guglionesi che è risultata essere positiva al Covid-19.

Stando a quanto si apprende la bambina avrebbe iniziato a soffrire questa notte, 22 novembre, di alcuni problemi respiratori. Di qui la decisione di portarla prima al Cardarelli di Campobasso dove è stata tenuta sotto stretta osservazione.

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 novembre, c’è stato il trasferimento della bambina dal Cardarelli di Campobasso alla Federico II di Napoli, non tanto per problemi relativi alla gravità delle condizioni cliniche, ma perché a Napoli c’è un centro specializzato Covid per bambini.

I genitori preoccupati non mandano i figli a scuola

Quello di Guglionesi è il cluster che sta tenendo con il fiato sospeso il Molise anche perché sta interessando i più piccoli. Nella giornata di ieri, 21 novembre, il sindaco Mario Bellotti, ha anche sospeso la mensa mentre sono 6 le classi in didattica a distanza.

Questa mattina, però, 22 novembre, si è verificato un piccolo ammutinamento considerando che i genitori dei bambini che frequentano classi diverse da quelle poste in didattica a distanza hanno deciso di non mandare i propri figli a scuola, in aperto contrasto con la decisione della dirigente scolastica Ancora.

Dirigente che, invece, aveva disposto, in ossequio al protocollo ministeriale, la didattica a distanza per le sole classi dove sono stati riscontrati degli alunni positivi al Covid-19.

Un clima che si fa sempre più teso a Guglionesi, dove nei giorni scorsi si sono verificate anche file alle farmacie per effettuare il tampone rapido. L’incubo è che possa verificarsi quello che già si è verificato nel corso della terza ondata della primavera scorsa quando il paese bassomolisano subì il peso dei contagi.