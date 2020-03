Covid, beccati per strada senza motivo, in tre denunciati dalla Finanza

In azione le Fiamme Gialle della tenenza di Larino in attuazione delle disposizioni per contrastare la pandemia da Covid-19

Ancora tre persone denunciate per non aver rispettato le disposizioni per contrastare la pandemia da Covid-19. In azione i militari della Guardia di Finanza della tenenza di Larino impegnate in un massiccio sforzo per controllare i centri abitati e le arterie di collegamento tra i vari paesi. E così a Larino le Fiamme Gialle hanno denunciato tre persone per violazione dell’articolo 650 del Codice penale per inosservanza alle disposizioni dell’autorità. Due dei quali (tutti maschi) stavano girovagando senza meta e senza alcuno valido motivo nel centro di Larino, l’ultimo, invece, ha tentato di recarsi fuori dalla città frentana, sempre senza giustificato motivo.