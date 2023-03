Covid, basso il tasso di contagio. I ricoverati sono fermi a tre

E’ un bollettino Covid che parla di una situazione in netto miglioramento sul fronte del contagio da Coronavirus.

Secondo l’ultima comunicazione Asrem di oggi 28 marzo 2023, in ospedale sono ricoverate tre persone in Malattie Infettive, tutte hanno la terza dose. Mentre sono appena 8 i nuovi casi di positività al Covid in Molise nelle 24 ore su 528 tamponi processati:



Campobasso 4



Cercemaggiore 1



Miranda 1



Sesto Campano 1



Termoli 1



Non si registrano nuovi guariti, mentre gli attualmente positivi al Covid in Molise sono 183.