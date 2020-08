Covid, aumentano i casi. Rt superiore ad 1 in 9 regioni, Molise ancora a 0

Nel periodo tra il 3 e il 9 agosto, in Italia, il numero di contagi da coronavirus «rimane nel complesso contenuto», ma è aumentato: e non ci sono state Regioni dove non sono stati registrati nuovi casi. La situazione, dunque, è «a rischio di peggioramento»: tanto che, in 9 Regioni, l’indice Rt ha superato il valore-soglia di 1, e ci sono ormai 925 focolai attivi — 225 dei quali nuovi. I segnali di allerta per un possibile aumento della trasmissione sono, dunque, «importanti», e vanno preparati «interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento». A scriverlo sono il ministero della Salute e l’Istituto superiore di Sanità nel report settimanale.



Secondo quanto riportato dal monitoraggio, la trasmissione del virus resta «diffusa» su tutto il territorio nazionale: e «quando si verificano condizioni favorevoli» questo «provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, spesso associati all’importazione di casi da Stati esteri».

L’aumento è soprattutto in persone asintomatiche, anche se l’indice di trasmissione nazionale calcolato sui casi sintomatici è pari a 0.96 — dunque il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro Paese è stato sostanzialmente stazionario.

L’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana è ormai intorno ai 40 anni: e questo «comporta un rischio più basso nel breve periodo di un possibile sovraccarico dei servizi sanitari».



Per questo, le attività di tracciamento sono «fondamentali»: sono infatti l’unico modo per ridurre i tempi tra «l’inizio dei sintomi e la diagnosi». Così come fondamentale resta il rispetto di «tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico».

Gli indici Rt Regione per Regione.

Sicilia: 1,41

Abruzzo: 1,33

Toscana: 1,28

Veneto: 1,2

Puglia: 1,14

Lombardia: 1,13

Liguria : 1,05

Piemonte : 1,04

Marche: 1,02

Lazio: 0,99

Bolzano; 0,97

Campania 0,86

Trento: 0,78

Emilia-Romagna 0,77

Umbria: 0,76

Valle d’Aosta: 0,37

Sardegna: 0,33

Friuli-Venezia Giulia: 0,32

Basilicata: 0

Calabria: 0

Molise: 0