Covid, aumentano i casi in città: chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado a Termoli

Il sindaco Roberti ha firmato questa mattina, 30 gennaio, l’ordinanza che chiude tutte le scuole di ogni ordine e grado da lunedì 1 febbraio fino a mercoledì 10 febbraio con attivazione della didattica a distanza. Il provvedimento è stato necessario a causa dell’escalation di contagi che stanno riguardando il territorio bassomolisano e termolese in particolare. “L’amministrazione comunale – si legge in una nota stampa – e il sindaco Francesco Roberti, sentito l’Ufficio Scolastico Regionale, i Dirigenti Scolastici e i vertici dell’Asrem, hanno ritenuto di adottare la decisione per monitorare al meglio la situazione in stretta collaborazione con l’Asrem che avrà tutto il tempo necessario per processare i tamponi collegati ai casi già evidenziatisi e verificare in che modo il contagio si è diffuso. Da lunedì mattina si riunirà nuovamente il Coc in seduta permanente per decidere nuove azioni da adottare al fine di contenere la diffusione del contagio”.