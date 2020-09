Covid, aumentano ancora i ricoveri: un solo positivo ma su pochi tamponi (119)

Sembrano giungere buone notizie sul fronte dell’emergenza Covid, anche se i dati di oggi, come ogni lunedì, vanno prese con le molle perché risentono dei pochi tamponi processati. Oggi, lunedì 28 settembre, a fronte di soli 119 tamponi processati, è stato riscontrato un solo caso di positività: si tratta di una persona di Venafro, appartenente al cluster noto.

Oggi ci sono anche 3 guariti, 2 di Termoli e 1 di Venafro e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 144, mentre i totali da inizio emergenza sono 649, su un totale di 41224, compresi quelli di controllo.

La brutta notizia riguarda un nuovo ricovero in malattie infettive, il terzo in due giorni. Anche in questo caso si tratta di un ospite della casa di riposo di Portocannone. Gli ospedalizzati per Covid sono attualmente 6, dei quali 5 sono in reparto e 1 in terapia intensiva.

I guariti salgono a 481, i decessi sono fermi a 24.

Le persone in isolamento sono 226.