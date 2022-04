Covid, aumenta l’Rt in Molise: è a 1,34. Posti letto in area medica sopra la soglia critica

Continua ad aumentare Rt, l’indice di contagio, sia in Italia, sia nella nostra regione. E’ quanto si evince dal consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità.

Il Molise resta a rischio moderato con l’indice Rt che passa da 0,78 a 1,34. L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è stabile: passa da 890 a 877. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto, sale ancora il dato dell’area medica che resta al di sopra della soglia d’allarme ed è al 18,8% (era 15,9 la settimana scorsa) mentre restano vuote le terapie intensive e dunque la percentuale resta a 0.

LA SITUAZIONE IN ITALIA

In aumento l’indice di contagio Rt, ma in calo l’incidenza. E quattro regioni classificate a rischio alto. Questi i dati salienti del report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri certificano che è in lieve calo l’incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale: 836 ogni 100.000 abitanti contro 848 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Nel periodo 9 – 22 marzo 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,24 (range 1,14 – 1,31), in aumento rispetto alla settimana precedente (quando è stato pari a 1,12) e con un range che supera la soglia epidemica anche nel limite inferiore. L’indice Rt non era così alto da dicembre. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,7% mentre era al 4,5% la scorsa settimane. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 15,2% mentre era al 13,9%. Secondo il report quattro regioni/ppaa sono classificate a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza. Dodici regioni/ppaa sono classificate a rischio moderato, di cui una ad alta probabilità di progressione a rischio alto e le restanti regioni/ppaa sono classificate a rischio basso.