Covid, arrivate in Molise le prime 50 dosi di anticorpi monoclonali

Potrebbe trattarsi della prima vera grande terapia contro il Covid. Stiamo parlando degli anticorpi monoclonali che fanno la loro prima comparsa anche in Molise. Nella nostra regione sono 50 le dosi attualmente arrivate su 150mila acquistate dall’Italia come stabilito dal commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo. I monoclonali sono degli anticorpi creati in laboratorio che impedirebbero al Coronavirus di penetrare nelle cellule dell’organismo. Vengono somministrati mediante infusioni endovenose. Grossa è l’aspettativa che viene riposta in questa terapia contro il virus che potrebbe rappresentare un cruciale punto di svolta nella lotta al Covid-19. A dare l’ok al rifornimento delle dosi è stata l’Aifa: la Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia del farmaco ha approvato l’utilizzo di due monoclonali, il Bamlanivimab di Eli Lilly e il Regeneron di Roche. Il via libera alla distribuzione è arrivato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato un decreto d’urgenza. L’Asrem, dunque, si sta organizzando per utilizzare il farmaco sul territorio, in attesa del protocollo di gestione. E’ un farmaco che andrà somministrato in ospedale e nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli.