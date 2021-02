Covid, arrivano i medici militari: 2 rianimatori, 2 cardiochirurghi e un infettivologo

Arriveranno nella serata odierna (domenica 28 febbraio) da Roma i 5 medici militari (due rianimatori, 2 cardiochirurghi e un medico specializzato Covid) richiesti per fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione della pandemia in regione. Da domani, lunedì 1 marzo dovrebbero già prendere servizio: 4 all’ospedale Cardarelli di Campobasso e uno al San Timoteo di Termoli. Nel frattempo l’Asrem sta completando le procedure legate alla l’individuazione (le candidature sono pervenute al Dipartimento della Protezione civile) di 63 professionisti sanitari da impiegare per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza Coronavirus a supporto della regione Molise.