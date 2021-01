Covid, arrivano gli ispettori del ministero della Salute negli ospedali molisani

Dopo tutta una serie di lettere, pressioni e sollecitazioni, da parte di Commissario, sindaco di Campobasso e parlamentari Cinque Stelle, il ministro Speranza si è deciso a mandare gli ispettori ministeriali in Molise. Dovrebbero arrivare a Campobasso già domani e avrebbero anche chiesto alla Governance Asrem tutta una serie di documenti. Cosa ci sia dietro questa decisione di Speranza è ancora ignoto, certo è che fino ad oggi, dopo l’esplosione dell’epidemia, ispezioni di questo tipo sono state decise solo per Lombardia, Campania e Sicilia. Insomma siamo entrati a pieno diritto nella “black list” del ministero della Salute. Perché?

Dal ministero e dalla gestione commissariale bocche cucite, ma è sicuro che Speranza non sia rimasto insensibile al flashmob organizzato da Ortis e Testamento sotto il suo ministero, così come avrebbero avuto il loro peso anche la presa di posizione del sindaco di Campobasso Gravina e la lettera-denuncia del Commissario Giustini che a sua volta faceva seguito all’inquietante rapporto dei Nas. Tutti input che avrebbero convinto Sileri e Speranza a mandare i loro emissari in Molise, per capire cosa stia succedendo soprattutto al Cardarelli. Già ieri, durante l’audizione di Giustini con Toma, Florenzano e i consiglieri regionali, si era capito che tirava una brutta aria, immediatamente confermata questa sera dalla notizia dell’arrivo in Molise degli ispettori ministeriali.