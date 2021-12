Covid, arriva l’ok dall’Aifa al vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni

Sono previste due dosi, a distanza di tre settimane. Il vaccino dedicato è diverso, per posologia, rispetto al prodotto usato per gli adulti: il dosaggio è ridotto a un terzo, con diversa concentrazione

C’è il via libera dell’Agenzia Italiana del Farmaco alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica dei bambini tra 5 e 11 anni. L’Aifa ha recepito l’indicazione già espressa dall’EMA e ha esteso l’uso del vaccino BioNTech-Pfizer ai bambini di questa età.

Come avverrà la vaccinazione nella fascia dei bambini tra 5 e 11 anni

Già alcune settimane fa, dopo l’autorizzazione alla vaccinazione dei bambini negli USA da parte dell’FDA, la Società Italiana di Pediatria aveva auspicato che al più presto anche i bambini italiani potessero avere accesso al vaccino.

Il vaccino sarà obbligatorio?

No. E non è previsto Green Pass per questa fascia di età.

Quando si partirà con il vaccino?

“Le dosi ridotte del vaccino Pfizer per i bambini saranno pronte dal 13 dicembre“, ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull’emergenza Covid.

Il parere del Cts

Nel parere, la CTS osserva che “sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”.

Infine la CTS sottolinea che “la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia di età”.