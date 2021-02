Covid, arriva l’Esercito. Fanelli: “Ministro disponibile, anche Toma è d’accordo”

Ieri pomeriggio l’approvazione in consiglio regionale della mozione Pd per l’interessamento dell’esercito per l’attivazione in urgenza di posti di terapia intensiva. In serata Micaela Fanelli, capogruppo Dem, ha comunicato la risposta del ministro Guerini.

“Ho parlato telefonicamente con il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e mi ha assicurato che invierà l’Esercito per attivare nuovi posti di terapia intensiva, così come chiesto dalla nostra mozione approvata in Consiglio regionale.

Il Ministro mi ha assicurato che sono pronti a fare la loro parte. Da subito.

Ho già informato il Presidente Toma, che si è reso disponibile ad inoltrare, da subito, una richiesta formale della Regione Molise. Ora è indispensabile agire con il massimo della celerità. Ora – ha concluso la Fanelli – l’unica priorità è salvare vite umane e arginare la disperazione.Grazie al Ministro della Difesa Guerini e a tutti coloro che sapranno operare presto e bene per il Molise in difficoltà.”