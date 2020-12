Ancora un risveglio amaro per il Molise che si ritrova a dire addio all’ennesima vittima causa Coronavirus. Si tratta di una 62enne che risiedeva a Termoli e che era ricoverata all’incirca da una settimana nel reparto di Terapia Intensiva al Cardarelli di Campobasso. Il Covid non ha lasciato scampo alla paziente che presentava già di per sé un quadro clinico delicato. Si tratta della 176esima vittima in Molise.