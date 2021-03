Covid, ancora una giornata difficile: 4 decessi e 10 nuovi ricoveri. Tornano a salire i contagi

Dopo pochi giorni di tregua, si fa nuovamente preoccupante la situazione Covid in Molise. Tornano a salire contagi e soprattutto ricoveri e gli ospedali sono nuovamente in affanno.

Dal bollettino odierno dell’Asrem sono emersi ulteriori 4 decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 87 anni di Belmonte del Sannio, un uomo di 74 anni di Sepino, entrambi erano ricoverati in malattie infettive, un uomo di 67 anni di Campobasso e un 71enne del capoluogo, entrambi ricoverati in terapia intensiva. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 406.

Tornano ad esplodere, come detto, i ricoveri: ben 10 pazienti hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione, mentre non si registrano dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 113, di cui 75 al Cardarelli (65 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva), 24 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 12 al Neuromed (5 terapia intensiva e 7 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 17 pazienti.

I nuovi positivi sono solo 77, su 1024 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 7,5%. Oggi il centro più colpito è Jelsi con 9 contagi.

I nuovi positivi (77) sono:

4 Agnone

1 Baranello

6 Campobasso

1 Campomarino

1 Capracotta

2 Castelpetroso

1 Cercemaggiore

7 Isernia

9 Jelsi

1 Larino

1 Mirabello Sannitico

3 Montaquila

2 Pesche

4 Petacciato

2 Riccia

1 Ripalimosani

1 Roma

2 San Martino in Pensilis

2 San Pietro Avellana

8 Santa Croce di Magliano

1 Sepino

5 Termoli

5 Toro

1 Tufara

2 Vastogirardi

3 Venafro

1 Vinchiaturo

I guariti di giornata sono 113 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1488, mentre i totali da inizio emergenza sono 11751.

I guariti totali sono 9845, i decessi 406.

In isolamento si trovano 3506 cittadini.