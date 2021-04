Covid, ancora un lutto a Santa Croce di Magliano: muore 58enne

Sale a 22 il numero delle vittime dall’inizio della pandemia. Due nelle ultime 24 ore: a Santa Croce di Magliano l’ennesimo decesso per Covid. Si tratta di un 58enne, molto conosciuto in paese. L’uomo è deceduto nella giornata odierna. A darne comunicazione è stato il primo cittadino di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio. L’uomo si trovava nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli. « Con estrema tristezza, sono qui a comunicarvi la scomparsa di un altro nostro concittadino a causa delle complicazioni della malattia da Covid-19 – ha scritto in un post affidato ai social il sindaco Florio – Partecipiamo tutti al dolore della famiglia e dei suoi conoscenti per la grave perdita». Con il decesso del 58enne sale dunque a 455 il numero delle vittime in regione. Sono invece 654 i casi attualmente positivi e oltre 4mila i soggetti, in Molise, che sono sottoposti ad isolamento.