Covid, ancora un decesso nella casa di riposo Samnium di Vinchiaturo

Ancora un decesso per Covid, il quarto, nella casa di riposo Samnium di Vinchiaturo. Questa notte, intorno alle 2, è morto un anziano di 92 anni. Nei giorni scorsi abbiamo raccolto il grido di aiuto del responsabile della struttura, Giuseppe Colamaio, che ha lamentato un sostanziale abbandono da parte delle autorità preposte. E così all’interno della struttura continuano ad aumentare i positivi, tra ospiti e operatori. E soprattutto, purtroppo, salgono i decessi.

Al momento, ore 16 di martedì 10 novembre, le morti per il virus in Molise salgono a 57. In attesa del consueto bollettino serale dell’Asrem che ci auguriamo non sia pesante.