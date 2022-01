Covid, ancora un decesso. Due ricoveri e un dimesso: i nuovi casi sono 415

I guariti di giornata sono 353. Oltre 9mila molisani a casa con il virus

Situazione ancora difficile in Molise sul fronte dell’emergenza Covid, principalmente per quel che riguarda i contagi, ma anche per ricoveri e decessi.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 21 gennaio, si registra un decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 80 anni di San Felice del Molise che si trovava in Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 520.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono due nuovi ricoveri: pazienti di Campomarino e Sesto Campano si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Oggi c’è un dimesso: unpaziente di Palermo ha superato la malattia ed ha lasciato l’ospedale. Pertanto i ricoverati totali restano 19, di cui 18 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 18 ricoverati, 9 non sono vaccinati, 5 hanno due dosi e 5 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 415 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3236 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 12,8%.

I tamponi molecolari processati sono stati 1.160 ed i positivi riscontrati 69. I tamponi rapidi processati sono stati 2.076 ed i positivi riscontrati 346.

I nuovi casi (415) sono:

Oggi registrano 353 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 9.036, di questi 3.516 da tampone molecolare Asrem e 5.520 da tampone antigenico. I totali da inizio emergenza sono 26.514.

I guariti totali sono 16.944, i decessi 520. In isolamento si trovano 4.970 cittadini.