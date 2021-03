Covid, ancora un decesso a Termoli. Non ce la fa una donna di 63 anni

Ancora una morte a causa del Covid, ancora un lutto a Termoli. Non ce l’ha fatta una 63enne della città bassomolisana che da quasi un mese era ricoverata presso il Neuromed di Pozzilli. I medici hanno tentato di tutto per salvarle la vita ma per lei non c’è stato nulla da fare. Le donna si era contagiata quasi un mese fa con un primo ricovero presso il San Timoteo di Termoli fino a quando le condizioni non si sono aggravate ed è stata trasferita presso la struttura privata accreditata dove è stata intubata e sottoposta a tutte le cose del caso. La malattia, però, ha avuto il sopravvento fino a quando il cuore della 63enne non ha smesso di battere. Un lutto che si va ad aggiungere alla lista delle persone decedute non solo in Basso Molise ma in tutta la regione. Più di 400 il numero di chi ha perso la vita a causa del Coronavirus in questa terza ondata che sta facendo particolarmente male al Molise.