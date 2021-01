Covid, ancora troppi casi e morti: confermate restrizioni dopo l’Epifania

Il coprifuoco dalle 22 alle 5 con il conseguente divieto di spostarsi, fatta eccezione per i motivi di lavoro, salute e necessità resterà in vigore in tutta l’Italia anche dopo la fine delle festività natalizie e dell’Epifania. A renderlo noto in una intervista al Corriere della Sera il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Dopo la Befana dovremo ripristinare il modello delle fasce di rischio e confermare le misure base delle zone gialle”. L’orario del coprifuoco, lo ricordiamo, resterà uguale in in tutte le zone, che siano gialle, arancioni o rosse. Altra conferma da parte del ministro Speranza è la chiusura di “Piscine, palestre, cinema, teatri, stadi”. “Siamo ancora dentro la seconda ondata”.