Covid, ancora troppe persone in giro: arrivano 10 nuovi Vigili urbani

La decisione dell’amministrazione comunale di Termoli per cercare di far fronte alle problematiche dell’epidemia e rinforzare l’organico

Ancora troppe persone in giro e pochi agenti della Polizia Municipale per coprire tutti i controlli. E’ per questo motivo che l’amministrazione comunale di Termoli ha dato mandato per l’assunzione di dieci vigili urbani stagionali. L’assunzione è stata determinata con la delibera di Giunta n.80 di oggi, 8 aprile e punta il dito proprio contro il «mancato rispetto delle prescrizioni che pone l’intera comunità in situazioni di pericolo a causa del possibile incremento del contagio ». Di qui la necessità per la Giunta Roberti di correre ai ripari e assumere nuovo personale che sarà scelto all’interno della graduatoria per i vigili stagionali al fine di «intensificare i controlli da parte della Polizia Municipale». Una problematica, quella della carenza di personale nella Municipale, che era già stata messa in luce dell’amministrazione che aveva anche bandito un concorso per l’assunzione di 10 agenti nel corso del 2020 a tempo indeterminato. Concorso che al momento è bloccato così come tutti gli altri concorsi su scala nazionale. Di qui la necessità di correre ai ripari con delle assunzioni stagionali per far fronte all’emergenza e il mandato al dirigente del settore di procedere velocemente alle assunzioni.