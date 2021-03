Covid, ancora Termoli il centro più colpito con 202 positivi, seguono Campobassso e Isernia (contagi comune per comune)

Continua ad essere Termoli il centro più colpito in Molise dall’epidemia di Covid. Dal consueto monitoraggio di inizio settimana dell’Asrem si evince un quadro relativamente costante della diffusione del virus. Attualmente a Termoli, dati aggiornati al 14 marzo, ci sono 202 positivi, mentre la scorsa settimana erano 239, dunque un lieve miglioramento.

A seguire, il centro con più contagi è Campobasso con 156, dato molto simile a quello della scorsa settimana quando i positivi erano 152. Sale la curva a Isernia: ora i contagi sono 133, sette giorni fa erano 110. Scende di poco anche Agnone, da 115 a 103 attualmete positivi in una settimana.

Ma cluster importanti sono scoppiati in settimana in diversi paesi. Principalmente Jelsi, Toro e Riccia hanno fatto registrare un’impennata di contagi. Sembra rallentare, seppur molto lentamente, l’epidemia in Basso Molise dopo oltre un mese di zona rossa.

I CONTAGI COMUNE PER COMUNE (dati forniti da Asrem e aggiornati al 14.3)