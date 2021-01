Covid, ancora due decessi. Sale la pressione sulla Rianimazione. I vaccinati sono 6300

Ancora una giornata complicata sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Soprattutto per quel che concerne la pressione sull’ospedale Cardarelli di Campobasso. Oggi, domenica 17 gennaio, il consueto bollettino dell’Asrem riporta ancora due decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 52 anni di Campobasso che era ricoverato in terapia intensiva e una donna di 93 anni di Sant’Elia a Pianisi che si trovava in malattie infettive.

I nuovi ricoveri sono 4, di cui 3 in malattie infettive e uno in terapia intensiva. Inoltre un paziente si è aggravato ed è stato necessario il trasferimento da malattie infettive in terapia intensiva. Sale la pressione sulla Rianimazione dove al momento si trovano 10 pazienti. I ricoverati totali sono 70, di cui 60 in reparto e 10 in terapia intensiva.

I positivi di giornata sono 33 ma su solo 299 tamponi processati, con una percentuale di positivi su tamponi pari all’11%.

I nuovi positivi (33) sono:

3 Baranello

1 Campobasso

2 Campomarino

2 Castelmauro

4 Frosolone

2 Gambatesa

2 Isernia

3 Limosano

1 Macchia d’Isernia

1 Mirabello Sannitico

1 Pietracatella

1 Riccia

1 Ripalimosani

1 San Martino in Pensilis

1 Sant’Agapito

3 Sant’Elena Sannita

3 Termoli

1 Venafro

I guariti di giornata sono 90. Pertanto gli attualmente positivi sono 1088, mentre i totali da inizio emergenza hanno raggiunto il numero di 7586.

I guariti sono saliti a 6265, i decessi sono 233.

In isolamento si trovano 1902 cittadini.

E’ proseguita anche oggi la campagna vaccinale e in regione sono stati raggiunti i 6300 vaccinati.