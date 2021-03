Covid, ancora due decessi: muore 56enne di Termoli e 92enne di San Martino

Non si arresta la scia di morte da Covid in Molise. A pagarne lo scotto più alto è ancora una volta il basso Molise. Nelle ultime ore si sono registrati altri 2 decessi. Si tratta di un 56enne di Termoli che è deceduto in Sicilia, dove lavorava e una 92enne di San Martino in Pensilis morta nella sua abitazione. I decessi non rientrano nel bollettino Asrem diramato nella giornata di ieri e si uniscono a quelli avvenuti nelle altre ore che hanno interessato un 58enne di Portocannone (QUI L’ARTICOLO) ed un 68enne di Montorio nei Frentani (QUI l’ARTICOLO).