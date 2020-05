Covid, ancora buone notizie: un solo positivo, mentre calano i ricoverati a aumentano i guariti

Un bilancio ancora positivo emerge dal bollettino odierno dell’Asrem: su 214 tamponi processati è risultato un solo positivo. Si tratta di un’infermiera del San Timoteo che era stata appena assunta presso l’ospedale di Termoli. Aveva effettuato precedentemente il tampone, risultato negativo, ma a quello successivo effettuato in Molise è risultata positiva. A tal proposito l’Asrem fa sapere che la situazione è assolutamente sotto controllo tanto che non è stato necessario spostare i pazienti del reparto di Medicina. Si è provveduto alla sanificazione dell’ambiente e ovviamente all’effettuazione del tampone a tutti i ricoverati. A fronte di questa situazione si sono registrati altri 2 guariti, un paziente di Riccia e uno di Baranello e un ulteriore dimesso dal reparto di malattie infettive.

Pertanto al momento in Molise gli attualmente positivi sono 182, 301 i casi totali e 6808 i tamponi effettuati. I ricoverati sono 10, 9 in malattie infettive e 1 in rianimazione. 71 i guariti con doppio tampone.