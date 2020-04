Covid, ancora buone notizie: nessun nuovo caso e aumentano dimessi e guariti

Buone notizie anche questo pomeriggio, martedì 28 aprile, arrivano dal consueto bollettino dell’Asrem. Su 75 nuovi tamponi processati non sono stati registrati casi di positività. Si registra, però, un ulteriore paziente dimesso da malattie infettive che è risultato anche negativo al doppio tampone e pertanto clinicamente guarito.

In totale in giornata sono stati effettuati 131 tamponi, di cui uno risultato positivo (cluster di Baranello). 4 persone le persone guarite, di cui 2 dimesse.

In totale dall’inizio dell’emergenza sono stati processati 5613 tamponi, 194 gli attualmente positivi, 11 i ricoverati, di cui 10 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva. 27 i dimessi dall’ospedale e 55 i clinicamente guariti.