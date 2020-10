Covid, ancora brutte notizie: 10 positivi e un decesso: muore 63enne. Nuovo ricovero e tanti guariti

E anche oggi, venerdì 9 ottobre, arrivano pessime notizie dal consueto bollettino dell’Asrem riguardante l’emergenza Covid: 10 positivi, 1 ricovero e 1 decesso. La situazione in Molise, dunque, rispecchia l’andamento della curva nel resto d’Italia, sia per quanto riguarda i contagi, sia per i ricoveri, sia per i decessi.

Oggi sono stati processati 515 tamponi, meno rispetto a ieri, e sono stati individuati, come detto. 10 casi di contagio: 3 Castelpetroso (cluster noto), 1 Sesto Campano (cluster noto), 1 Rionero Sannitico (in seguito a tampone richiesto dal medico di base), 2 Poggio Sannita (cluster noto), 2 San Martino in Pensilis (cluster noto), 1 Montenero di Bisaccia (in seguito a tampone richiesto dal medico di base).

Purtroppo oggi si registra la 26esima vittima: si tratta di una donna di 63 anni di Fornelli.

C’è anche un nuovo ricovero in malattie infettive: si tratta di un paziente di Isernia. Sempre di Isernia la persona, invece, che è stata dimessa dal reparto del Cardarelli. Pertanto le persone ricoverate per Covid sono 7.

A fronte di queste cattive notizie, oggi si registrano ben 19 guariti: 7 di Campobasso, 3 di Ferrazzano, 1 di Campodipietra, 1 di Mirabello Sannitico, 2 di toro, 1 di Isernia, 1 di Montenero di Bisaccia, 1 di Larino, 1 di Vinchiaturo, 1 di San Martino in Pensilis.

Pertanto gli attualmente positivi scendono a 146, mentre i totali da inizio emergenza sono 711 su un totale di 46155 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Ricapitolando, nella giornata odierna, venerdì 9 ottobre, il Molise ha fatto registrare i seguenti numeri: