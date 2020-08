Covid, ancora 6 positivi in Molise. Due casi anche a Termoli

Ancora notizie negative quelle che si evincono dal Bollettino diramato oggi, martedì 18 agosto dall’Asrem. Su 249 tamponi processati 6 sono risultati positivi. Si tratta di 2 persone di Campobasso (Cluster Grecia), 2 di Termoli (rientrati dalla Grecia il 14 agosto) e 2 di Forlì del Sannio (marocchini rientrati dal Marocco). Gli attualmente positivi, dunque, salgono a 50. Nessun ricovero in Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso. Non si registrano guariti. Il numero resta fermo a 429. I decessi stabili a 23. Sono 61 le persone in isolamento e nessuno in sorveglianza.