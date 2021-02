Covid: ancora 4 decessi, tutti under 70. Salgono i ricoveri ordinari e in Rianimazione

Ancora una giornata nera, l’ennesima, per la nostra regione per quel che concerne l’emergenza Covid. Tornano a salire in maniera preoccupante decessi e ricoveri. Soprattutto il primo dato di oggi è davvero preoccupante. Sono stati 4 i decessi ed hanno riguardato tutti under 70. Non ce l’hanno fatta un uomo di 68 anni di Termoli, un paziente di 62 anni di Sant’Elia a Pianisi, una donna di 60 anni di Cercepiccola, erano tutti ricoverati in terapia intensiva, e un uomo di 70 anni di Campomarino che si trovava in malattie infettive. Dunque, come è stato osservato in questa seconda ondata in Molise, sta calando l’età media dei deceduti.

I nuovi ricoveri sono 3, mentre due pazienti si sono aggravati e per loro è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva.

Oggi, per fortuna, si registrano anche 3 dimessi dal Cardarelli. Pertanto i ricoverati attuali sono 66, di cui 58 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva.

I nuovi positivi sono 31 su 358 tamponi processati con una percentuale di positivi su tamponi pari all’8,6%. Il comune più colpito è ancora Campomarino con 8 contagi.

I nuovi positivi (31) sono:

8 Campomarino

1 Cantalupo nel Sannio

3 Frosolone

1 Guglionesi

2 Macchiagodena

1 Montecilfone

1 Montenero di Bisaccia

2 Palata

1 Petacciato

1 Pietracatella

1 Riccia

2 San Giuliano di Puglia

1 San Massimo

1 Santa Croce di Magliano

1 Sant’Elia a Pianisi

1 Scapoli

3 Termoli

Oggi sono stati effettuati anche 208 tamponi antigenici, di cui 5 risultati positivi: per loro si attende conferma dal tampone molecolare.

I guariti di giornata sono 55 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1184, mentre i totali da inizio emergenza sono 8439.

I guariti sono saliti a 6983, i decessi a 272.

In isolamento si trovano 1586 cittadini.