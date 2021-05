Covid, anche oggi superato il target in Molise: somministrate 2833 dosi

Procede la somministrazione delle dosi giunte in regione del vaccino anti Covid. Nella giornata odierna sono state somministrate 2833 dosi: per il secondo giorno di fila è stato centrato e superato il target stabilito dal commissario Figliuolo che prevede per la nostra regione 2600 dosi al giorno. Sino ad oggi, sabato 1° maggio 2021, sono state 120.586 le dosi somministrate nella nostra regione da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid. 89.282 il totale delle dosi Pfizer. 21.469 il totale delle dosi AstraZeneca e 9.835 quelle Moderna. 128.265 il totale delle dosi consegnate. La percentuale delle vaccinazioni sulle dosi consegnate è pari al 94,01%.