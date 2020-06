Covid, anche oggi non ci sono contagi ma non si registrano guariti: i positivi in Molise sono 53

Situazione stabile in Molise per quel che concerne l’emergenza Covid. Nella giornata di oggi, venerdì 19 giugno, sono stati processati 237 tamponi, di cui solo uno di controllo, e non sono state riscontrate positività. Nella giornata odierna, però, non si registrano nemmeno guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi resta invariato a 53, i totali da inizio emergenza sono 441 su un totale di 19445 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Invariata anche la situazione dei ricoverati che restano 2, entrambi si trovano in malattie infettive, 360 i guariti e 23 i decessi.