Covid, “anche con un positivo in casa si potrà continuare la differenziata tradizionale”

La nota della Rieco che recepisce quella arrivata dalla Regione Molise. “L’importante è seguire alcuni accorgimenti per limitare sia la sicurezza in ambito domestico che la salute degli operatori ecologici”

Cambia la modalità di raccolta dei rifiuti nelle abitazioni delle persone positive al Covid. A comunicarlo è la Rieco che si occupa della gestione della raccolta differenziata a Termoli.

“A partire da domani 1 aprile – si legge in una nota stampa – anche in presenza di una persona positiva al Sars-Cov-2, si può continuare a fare la raccolta differenziata dei rifiuti, a patto di seguire alcuni accorgimenti per limitare il più possibile errori nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti a salvaguardia della sicurezza in ambito domestico e della salute degli operatori ecologici addetti alla raccolta.

Lo prevede la nota giunta ieri 30 marzo dalla Regione Molise, con la quale vengono recepite le linee guida diramate dall’Istituto Superiore di Sanità attraverso l’aggiornamento dello scorso 3 marzo della nota tecnica ad interim sulla gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2″.