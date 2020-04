Covid, anche a Larino il primo positivo. Si tratta di un 70enne

L’uomo posto in regime di isolamento domiciliare e sorveglianza attiva da parte dei medici dell’Asrem

Si trova in regime di isolamento domiciliare un 70enne che questa notte è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Il 70enne, originario di Larino, è di fatto il primo dei contagiati nel paese bassomolisano che dall’inizio dell’emergenza Covid non contava nessun contagiato. Dopo il tampone il 70enne è stato posto in isolamento domiciliare e sorveglianza attiva da parte dei medici di Malattie infettive dell’Asrem considerando che i suoi sintomi non sono gravi.